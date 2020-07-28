Пьяный москвич трагически погиб у могилы отца

Житель Москвы скончался на могиле своего отца. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

27 июля 2019 года отец 51-летнего москвича умер. Некоторое время спустя он был похоронен на Введенском кладбище на Наличной улице, Юго-Восточный административный округ (ЮВАО).

27 июля 2020-го мужчина и другие близкие родственники скончавшегося приехали на кладбище помянуть его. В определенный момент сын усопшего выпил рюмку водки и упал, ударившись головой о могилу отца. Родные посадили мужчину на скамейку и вызвали скорую помощь. До ее приезда мужчина обрел сознание, сделал попытку встать, вновь упал и вновь потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть.

«У мужчины ранее были проблемы с сердцем, несколько лет назад он уже перенес два инфаркта. У него остался трехмесячный ребенок», — отмечает «Московский комсомолец».

В первой половине июля, как сообщал «Рамблер», житель Липецка, пропавший без вести в 2018 году, был найден висящим на дереве на площадке для выгула собак на Дубининской улице в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы без признаков насильственной смерти.