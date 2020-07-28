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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1 

РИА Новости и ещё 10 5 часов назад
У берегов Аляски произошло землетрясение
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы во вторник в 08.03 по времени UTC (11.03 мск) в 66 километрах к юго-западу от небольшого города Санд-Пойнт с населением около тысячи человек. Очаг располагался на глубине 41,3 километра.
О жертвах и пострадавших не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.
Это уже второе землетрясение, которое произошло поблизости от Санд-Пойнта за сутки. Ранее американские сейсмологи сообщили, что в понедельник в 19.34 по времени UTC (22.34 мск) в 26 километрах к югу от города Санд-Пойнт было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.
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Происшествия , В мире , Землетрясение , Аляска
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