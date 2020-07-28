Осужденному экс-главе Коми предъявили новое обвинение

Следствие предъявило бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, ранее осужденному на 11 лет колонии за коррупцию, обвинение в окончательной редакции в превышении полномочий с ущербом в 8,7 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, Гайзер, замещая должность главы Республики Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе городского округа Сыктывкар Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов", — сообщили в СК.

Распоряжение было отдано в интересах компании знакомого Гайзера. "В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей", — добавили в СК. Гайзеру предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Организация превышения должностных полномочий").