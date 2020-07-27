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ЧП в Североморске: морпех госпитализирован после салюта 

Вероника Полынина 22 минуты назад
ЧП в Североморске: морпех госпитализирован после салюта
Фото: ТК "Подъем"
Морской пехотинец получил травму во время салюта в День Военно-морского флота в Североморске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
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Как рассказали в пресс-службе, военнослужащий находился в нижней части трибуны на Приморской площади в Североморске, откуда зрители наблюдали за салютом, и получил травму головы. Как именно это произошло, в пресс-службе не сообщают, отметив, что обстоятельства происшествия выясняются.
Морской пехотинец находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.
В свою очередь, родственники пострадавшего заявили в соцсетях, что ему в голову «прилетел осколок снаряда», в результате чего он получил открытую травму головы, перелом челюсти, височной и затылочной кости, и потерял много крови.
Издание «Мурманский вестник» со ссылкой на источники сообщило, что причиной травмы могла стать брошенная в пехотинца стеклянная бутылка.
Как сообщал «Рамблер», День Военно-морского флота отмечали в России 26 июля. В Санкт-Петербурге, Североморске, Владивостоке, Севастополе, Петропавловске-Камчатском, Балтийске и Каспийске состоялись праздничные морские парады. В параде в Санкт-Петербурге принял участие президент России Владимир Путин.
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Происшествия , Владимир Путин , Интерфакс , Североморск
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