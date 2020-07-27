ЧП в Североморске: морпех госпитализирован после салюта 

Морской пехотинец получил травму во время салюта в День Военно-морского флота в Североморске сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Как рассказали в пресс-службе, военнослужащий находился в нижней части трибуны на Приморской площади в Североморске, откуда зрители наблюдали за салютом, и получил травму головы. Как именно это произошло, в пресс-службе не сообщают, отметив, что обстоятельства происшествия выясняются.

Морской пехотинец находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.

В свою очередь, родственники пострадавшего заявили в соцсетях, что ему в голову «прилетел осколок снаряда», в результате чего он получил открытую травму головы, перелом челюсти, височной и затылочной кости, и потерял много крови.

Издание «Мурманский вестник» со ссылкой на источники сообщило , что причиной травмы могла стать брошенная в пехотинца стеклянная бутылка.