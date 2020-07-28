Знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми

Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский , обвиненный в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, прекратил работать с детьми. Как сообщается на сайте Международной ассоциации клубов ( МАК ) «Что? Где? Когда?», игрок вышел из состава соответствующей комиссии.

В МАК сообщили, что Скипский приостановил участие в комиссии по работе с детьми и молодежью с 28 июля по собственному желанию. Основными целями комиссии, согласно сайту, являются развитие и координация деятельности клубов среди несовершеннолетних.

Ранее внутри клуба «Что? Где Когда?» случился конфликт из-за обвинений в адрес Скипского. Из дисциплинарной комиссии МАК ушла ее глава Мария Уварова . Президент МАК Андрей Козлов тогда сообщил, что работа комиссии приостановлена до выбора нового главы.

С обвинениями в адрес знатока первой выступила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Скипский был ее учителем географии. По словам женщины, он приставал, когда ей было 15 лет: пытался поцеловать, трогал и звал к себе домой. В комментариях еще несколько человек поделились аналогичными историями.