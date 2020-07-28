Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми
Фото: @skipa_pro
Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, обвиненный в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, прекратил работать с детьми. Как сообщается на сайте Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», игрок вышел из состава соответствующей комиссии.
В МАК сообщили, что Скипский приостановил участие в комиссии по работе с детьми и молодежью с 28 июля по собственному желанию. Основными целями комиссии, согласно сайту, являются развитие и координация деятельности клубов среди несовершеннолетних.
Ранее внутри клуба «Что? Где Когда?» случился конфликт из-за обвинений в адрес Скипского. Из дисциплинарной комиссии МАК ушла ее глава Мария Уварова. Президент МАК Андрей Козлов тогда сообщил, что работа комиссии приостановлена до выбора нового главы.
С обвинениями в адрес знатока первой выступила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Скипский был ее учителем географии. По словам женщины, он приставал, когда ей было 15 лет: пытался поцеловать, трогал и звал к себе домой. В комментариях еще несколько человек поделились аналогичными историями.
Коллега знатока Ровшан Аскеров заявлял, что не верит женщине, обвинившей Скипского в сексуальных домогательствах. Он посчитал это попыткой пиара, а игрока назвал замечательным человеком, с котором общался и вне клуба. Президент МАК Андрей Козлов говорил журналистам, что не собирается комментировать «события десятилетней давности», а также счел, что обвинения могут быть попыткой «хайпануть». Сам Скипский не комментировал обвинения.
Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Последние новости
Курс рубля рухнул Курс рубля рухнул Стало известно о возмутивших российских чиновников словах Байдена Стало известно о возмутивших российских чиновников словах Байдена В ФСБ занялись армяно-азербайджанским конфликтом В ФСБ занялись армяно-азербайджанским конфликтом
Комментарии
Происшествия , Другое , Андрей Козлов , Ровшан Аскеров , Михаил Скипский , Мария Уварова , Межгосударственный авиационный комитет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Галустян обанкротился
Галустян обанкротился
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
00:18
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
Армия Войска
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
00:39
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение