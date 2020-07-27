В московском СИЗО объявили тревогу 

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В женском СИЗО №6 в московском районе Печатники произошел пожар, передает РИА «Новости».

Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании по адресу ул. Шоссейная, д. 92 поступило в 16:17.

Из СИЗО эвакуировали порядка 850 человек. Как сообщили в столичном управлении ФСИН, арестантов поместили в безопасное место на территории изолятора.

По предварительным данным, эпицентром пожара стала пекарня на первом этаже здания.

Из-за пожара в СИЗО №6 Мосгорсуд прервал рассмотрение жалобы на арест экс-замминистра науки и высшего образования Марины Лукашевич . Она участвовала в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, когда в здании объявили тревогу и включили сирены.