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В московском СИЗО объявили тревогу 

Вероника Полынина и ещё 4 12 минут назад
В женском СИЗО №6 в московском районе Печатники произошел пожар, передает РИА «Новости».
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Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании по адресу ул. Шоссейная, д. 92 поступило в 16:17.
Из СИЗО эвакуировали порядка 850 человек. Как сообщили в столичном управлении ФСИН, арестантов поместили в безопасное место на территории изолятора.
По предварительным данным, эпицентром пожара стала пекарня на первом этаже здания.
Из-за пожара в СИЗО №6 Мосгорсуд прервал рассмотрение жалобы на арест экс-замминистра науки и высшего образования Марины Лукашевич. Она участвовала в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, когда в здании объявили тревогу и включили сирены.
Как сообщал «Рамблер», в начале июля заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич была задержана по делу о хищении 40 млн рублей у Минобрнауки в 2016 году. Будучи гендиректором «Центра развития науки», Марина Лукашевич получила несколько госконтрактов от Минобрнауки на проведение научно-исследовательских работ. Однако, по версии следствия, в результате ведомство получило работы с признаками плагиата, которые не несут в себе научной ценности.
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Происшествия , Видео , Марина Лукашевич , Мосгорсуд , Минобрнауки , ФСИН , РИА Новости
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