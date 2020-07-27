"Возгорание произошло в следственном изоляторе на Шоссейной улице, дом 92. С четвертого этажа из окна идет густой черный дым, в здании плотное задымление. Проводится эвакуация всего здания, — сказал собеседник агентства. — По словам охранников, горит пекарня на первом этаже.