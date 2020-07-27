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В московском женском СИЗО-6 произошел пожар 

ТАСС 51 минуту назад
Возгорание произошло на территории женского СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло в следственном изоляторе на Шоссейной улице, дом 92. С четвертого этажа из окна идет густой черный дым, в здании плотное задымление. Проводится эвакуация всего здания, — сказал собеседник агентства. — По словам охранников, горит пекарня на первом этаже.

Как передает корреспондент ТАСС, Кузьминский районный суд, здание которого находится неподалеку, прервал рассмотрение жалобы на арест экс-замминистра науки Марины Лукашевич из-за пожара в СИЗО.
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Происшествия , Видео , Марина Лукашевич , ФСИН , Москва
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