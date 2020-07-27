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«Мне стыдно»: россиянин признался в расчленении жены 

Павел Тиунов 46 минут назад
Житель Санкт-Петербурга Николай Тихонов признался, что убил и расчленил свою жену, которая захотела с ним развестись, сообщает Telegram-канал Life Shot. Отметил, что ему стыдно перед родителями своей погибшей супруги.
Ранее, как сообщал «Рамблер», правоохранители задержали петербуржца, который подозревается в убийстве своей супруги, совершенном в ночь на 27 июля. По версии следствия, в разгар конфликта в квартире на улице Художников, основанного на обсуждении развода, он схватил топор, нанес несколько ударов по голове потерпевшей, затем расчленил тело погибшей, конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна.
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Погибшей было 23 года. Источники СМИ в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о Николае и Любови Тихоновых. Мужчина якобы совершил убийство из-за того, что жена заявила о желании забрать после развода ребенка, которому нет еще и двух лет.
На видео, опубликованном в Telegram-канале изображен мужчина в наручниках, лица которого не видно. Журналисты уверяют, что на записи запечатлен именно Николай Тихонов.

«Мне очень тяжело. Мне очень стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке и мне очень жаль за то, что я натворил. Я полностью признаю свою вину», — говорит человек на видео, находясь в кабинете следователя.

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Происшествия , Видео , Николай Тихонов , МВД , Санкт-Петербург
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