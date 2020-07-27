«Мне стыдно»: россиянин признался в расчленении жены 

Житель Санкт-Петербурга Николай Тихонов признался, что убил и расчленил свою жену, которая захотела с ним развестись, сообщает Telegram-канал Life Shot. Отметил, что ему стыдно перед родителями своей погибшей супруги.

Ранее, как сообщал «Рамблер», правоохранители задержали петербуржца, который подозревается в убийстве своей супруги, совершенном в ночь на 27 июля. По версии следствия, в разгар конфликта в квартире на улице Художников, основанного на обсуждении развода, он схватил топор, нанес несколько ударов по голове потерпевшей, затем расчленил тело погибшей, конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна.

Погибшей было 23 года. Источники СМИ в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о Николае и Любови Тихоновых. Мужчина якобы совершил убийство из-за того, что жена заявила о желании забрать после развода ребенка, которому нет еще и двух лет.

На видео, опубликованном в Telegram-канале изображен мужчина в наручниках, лица которого не видно. Журналисты уверяют, что на записи запечатлен именно Николай Тихонов.