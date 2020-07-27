Соколов поссорился в суде со свидетелем обвинения

Слушание по делу было отложено, следующее заседание намечено на 3 августа.

В понедельник, 27 июля, в Петербургском городском суде прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова . На заседании дал показания историк и главный научный оппонент Соколова Евгений Понасенков , выступающий свидетелем со стороны обвинения.

Напомним, что обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Соколов назвал публициста Панасенкова недоброжелателем и заявил, что именно он якобы спровоцировал трагедию, устроив травлю, вызвавшую нервный срыв.

Сегодня Панасенков рассказал о «чудовищном поведении» бывшего доцента СПбГУ в прошлом. Он заявил, что «этого человека нельзя было допускать до подрастающего поколения, до неопытных молодых людей». Соколов начал спор с Панасенковым, в результате чего получил замечание от судьи. Слушание по делу было отложено. Следующее заседание намечено на 3 августа.

Ранее Панасенков утверждал, что именно Соколов начал травлю в отношении него. Он сообщил суду о «хамских роликах», которые снимал обвиняемый, а также появлявшиеся оскорбления в Сети.

Напомним, что историк Олег Соколов был арестован по подозрению в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, осенью 2019 года бывший доцент застрелил девушку, после чего пытался избавиться от тела, выбросив останки в реку.