Опубликовано видео с места ликвидации террориста в Химках 

ФСБ предотвратила теракт в Москве . В Химках сотрудники силового ведомства ликвидировали мужчину, планировавшего теракт в Москве.

Уроженец Центральной Азии намеривался устроить массовую бойню в месте массового скопления людей в столице. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и был ранен в перестрелке. От полученных ранений террорист скончался на месте.

У убитого мужчины были обнаружены автомат Калашникова и гранаты. В съемной квартире, где проживал преступник, правоохранители нашли доказательства его связи с террористами из Сирии.