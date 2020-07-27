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Опубликовано видео с места ликвидации террориста в Химках 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
ФСБ предотвратила теракт в Москве. В Химках сотрудники силового ведомства ликвидировали мужчину, планировавшего теракт в Москве.
Уроженец Центральной Азии намеривался устроить массовую бойню в месте массового скопления людей в столице. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и был ранен в перестрелке. От полученных ранений террорист скончался на месте.
У убитого мужчины были обнаружены автомат Калашникова и гранаты. В съемной квартире, где проживал преступник, правоохранители нашли доказательства его связи с террористами из Сирии.
Происшествия , Видео , Криминал , Новости Москвы , ФСБ , Химки
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