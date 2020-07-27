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«Массовый расстрел граждан»: ФСБ предотвратила теракт в Москве 

Алиса Селезнёва и ещё 13 18 минут назад
Силовики пресекли деятельность приверженца террористов, готовившего теракт в Москве. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет ТАСС.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве», — пояснили в ведомстве.
По данным ФСБ России, гражданин одной из стран Центральной Азии был убит в ходе задержания в районе заброшенных гаражей в Химках.
«При попытке задержания и проверки [он] открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате ответных действий преступник получил ранения, не совместимые с жизнью», — сообщили в ЦОС.
При осмотре места происшествия были найдены автомат АК-74, три снаряженных магазина, две гранаты «Ф-1» и одна граната РГД. А при обыске в арендованной убитым квартире обнаружены доказательства, что он был связан «с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан», сообщили в спецслужбе.
«Рамблер» писал, что ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина «одной из центральноазиатских республик», который планировал совершить теракт в Хабаровске.
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Происшествия , Ближний Восток , Видео , Криминал , ФСБ , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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