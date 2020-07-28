Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления 

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как будет вести себя его подзащитный во время рассмотрения в суде дела о ДТП на Садовом кольце.

Пашаев заявил, что Ефремов до сих пор тяжело переживает трагедию, в которой погиб водитель Lada Сергей Захаров . По словам адвоката, «актер устал от всего» и хочет, чтобы процесс побыстрее завершился. При этом исход дела его не интересует.

Пашаев также рассказал, что дал своему подзащитному все указания по поводу того, как себя вести и что говорить в суде.

«Как себя вести на заседании, что говорить, естественно, Михаил знает — я ему все объяснил. Это моя профессиональная обязанность. Но у него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения», — приводит StarHit слова адвоката.

По словам Пашаева, он против того, чтобы на заседаниях суда присутствовали близкие актера, в том числе его жена Софья Кругликова.

«Мне в принципе не нравится, когда кто-то заходит на мои заседания. Близкие ведь помешают и Михаилу в первую очередь. Живой же человек, переживает. Для него и для меня будет проще, если он будет один», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.