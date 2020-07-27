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В жилом доме в Киеве прогремел взрыв 

РИА Новости и ещё 2 25 минут назад
В жилом доме в Киеве прогремел взрыв
Фото: РИА Новости
Неизвестный предмет взорвался в жилом доме в Киеве, пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-секретарь полиции подольского района украинской столицы Анна Страшок.
"На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего", — цитирует Страшок издание "Украинская правда".
Она добавила, что полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
По данным издания, в результате взрыва повреждена внутренняя отделка дома и выбиты окна.
На прошлой неделе в Киеве полицейские проверяли ряд сообщений о "минировании", в частности, 21 июля пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро "Минская". Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что полиция обезвредила два подозрительных предмета на рынке "Минский", находящемся неподалеку от одноименной станции.
Ранее Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в городе из-за попыток дестабилизировать ситуацию. Служба безопасности 24 июля усилила меры безопасности в Киеве в связи с недавним захватом заложников в Луцке, основные усилия будут направлены на предотвращение террористической деятельности в местах массового пребывания людей.
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Происшествия , Украина , Виталий Кличко , Украинская правда , Киев
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