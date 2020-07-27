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Мужчину госпитализировали с ножевым ранением после драки на северо-западе Москвы 

ТАСС и ещё 2 27 июля 2020
Ссора в автобусе закончилась поножовщиной
Фото: РИА Новости
Ссора произошла между двумя мужчинами на северо-западе Москвы, один из них получил ножевое ранение живота и был госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"На улице Вилиса Лациса произошла ссора между двумя мужчинами. Один из них выхватил нож и ранил оппонента в живот. Пострадавший госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

Данную информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, уточнив, что пострадал безработный мужчина, он находится в реанимационном отделении с проникающим колото-резаным ранением живота с повреждением внутренних органов. "26 июля по адресу: Октябрьский переулок, дом 12, полицейскими задержан 31-летней мужчина, который изобличен в том, что на улице Вилиса Лациса в районе дома 9, корпус 2, в ссоре неустановленным предметом нанес пострадавшему указанное ранение, а затем скрылся", — сказали в главке.
Полиция в отношение подозреваемого возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).
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Происшествия , Криминал , Драка , Ножевые ранения , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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