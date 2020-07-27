В Монголии ввели бессрочный карантин из-за вспышки бубонной чумы в стране. У одного из местных жителей в центральной части страны были обнаружены симптомы опасного заболевания. На данный момент у мужчины поднялась высокая температура, также он испытывает головную и мышечную боль. За неделю до появления симптомов мужчина ел мясо сурка. Скорее всего это стало причиной заражения опасным заболеванием. Ранее бубонную чуму уже выявили у нескольких жителей Монголии. Причиной заражения у них также послужило употребление в пищу мяса диких животных. Один из зараженных, пятнадцатилетний подросток, недавно скончался.
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
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