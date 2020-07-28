Прикуривший от церковной свечи россиянин объяснился

Подросток, который на камеру прикурил сигарету от свечи в читинском православном соборе, опубликовал в Instagram ролик, где извинился перед оскорбленными жителями.

"Ребята, всем приношу свои глубочайшие извинения, кто посмотрел это видео, где я подкуриваюсь от свечки в церкви. Этим я не хотел никого обидеть, я клянусь. Я это сделал даже не ради хайпа, просто для себя. По своей глупости, тупости", — сказал молодой человек.

По словам школьника, он не знал о существовании уголовной статьи об оскорблении чувств верующих.

"Угрозы, какие-то оскорбления кидают. Серьезно, не хотел вообще никак вас оскорблять", — добавил автор ролика.

В понедельник полиция и следователи начали проверку записи с двумя подростками, один из которых прикурил сигарету в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. При этом митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявил, что готов встретиться и спокойно побеседовать с молодыми людьми и их родителями.