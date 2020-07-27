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Медведь съел пожилого россиянина возле свалки 

Lenta.ru и ещё 4 24 минуты назад
Медведь съел россиянина возле свалки
Фото: РИА Новости
В районе села Таловка на Камчатке медведь съел пожилого мужчину. Об этом сообщает «Интерфакс».
Тело обнаружили в нескольких сотнях метров от деревни. «Камчатка-Информ» уточняет, что оно лежало на дороге, ведущей к сельской свалке. Останки были изъедены медведем.
Обстоятельства гибели 63-летнего россиянина уточняются. «Возможно нападение, но не исключено, что сначала умер, а потом медведь его нашел», — пояснил источник «Камчатки-Информ в оперативных службах региона.
Медведь был найден и убит. „Хищник отстрелян“, — рассказал собеседник „Интерфакса“ в УМВД региона.
В 2019 году сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре убили медведя, который утащил покойника с кладбища в районе поселка Старт. Животное застрелили, когда оно вернулось к могилам на следующую ночь.
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Происшествия , МВД , Интерфакс
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