Медведь съел россиянина возле свалки

В районе села Таловка на Камчатке медведь съел пожилого мужчину. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тело обнаружили в нескольких сотнях метров от деревни. «Камчатка-Информ» уточняет, что оно лежало на дороге, ведущей к сельской свалке. Останки были изъедены медведем.

Обстоятельства гибели 63-летнего россиянина уточняются. «Возможно нападение, но не исключено, что сначала умер, а потом медведь его нашел», — пояснил источник «Камчатки-Информ в оперативных службах региона.

Медведь был найден и убит. „Хищник отстрелян“, — рассказал собеседник „Интерфакса“ в УМВД региона.

В 2019 году сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре убили медведя, который утащил покойника с кладбища в районе поселка Старт. Животное застрелили, когда оно вернулось к могилам на следующую ночь.