Пожар во Франции: мигрант сделал признание

39-летний волонтер из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте . По словам злоумышленника, он специально поджег католический храм в трех местах — под большим органом, под малым органом и около электрощита. Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере €150 тыс.

В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.

По словам мигранта, он специально поджег католический храм трех местах — под большим органом, под малым органом и около электрощита.

Если суд признает злоумышленника виновным, ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф размером 150 тысяч евро, передает РИА «Новости».

Пожар случился утром 18 июля. В операции по тушению были задействованы около 100 пожарных и 40 автосредств, которые отправились на место после сообщения о возгорании от местных жителей.

«Это трагедия. Это была одна из жемчужин органного наследия Франции. Это был один из самых красивых органов во Франции», — сказала органистка собора Мари-Терез Йехан.

Также культурное наследие Франции утратило ценную картину XIX века и витражи XV века на фасадной части здания.

Комментируя происшествие, президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил работу пожарной бригады.

«После Нотр-Дама огонь охватил собор Святых Петра и Павла в сердце Нанта. Выражаю поддержку нашим пожарным, которые идут на все необходимые риски, чтобы спасти этот образец готического искусства», — написал глава государства.

Непосредственно на место пожара приезжали премьер-министр страны Жан Кастекс, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и глава министерства культуры Розин Башло-Наркен. Они обсудили ситуацию с пожарными и поблагодарили их аплодисментами.

Собор Святых Петра и Павла, являющийся одной из крупнейших готических церквей Франции (он всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери), строился на протяжении более 450 лет — в 1434-1891 гг., став уже четвертым церковным объектом на этом месте: прежде здесь находились часовня и соборы III, VI и XI веков.

У этого собора богатая история. В частности, в 1440 году именно здесь в преддверии казни совершил покаяние Жиль де Рэ, послуживший прототипом для персонажа Синяя Борода.

Ранее объект уже несколько раз приходилось внепланово реставрировать: церковь серьезно пострадала от взрыва в одной из башен в 1800 году, а также в результате бомбардировок во время Второй мировой войны.

При этом уже в 1972-м — во время реставрации — под крышей собора также произошел пожар (причиной случившегося была названа халатность рабочего, оставившего на месте паяльник). В результате инцидента была разрушена внушительная часть несущих конструкций.

По словам мэра Нанта, нынешний пожар, который удалось сдержать, «пока что не может сравниться» с пожаром 1972 года.

В апреле прошлого года пожар произошел в знаменитом соборе Парижской Богоматери, основанном в XII веке в столице Франции.

Возгорание началось на верхних ярусах сооружения, при этом остановить его удалось лишь утром следующего дня — даже несмотря на то, что в общей сложности в операции приняли участие около 400 спасателей.

В результате произошедшего обрушились шпиль и часть крыши, а внутреннее убранство было повреждено.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор восстановят за пять лет.

«Мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет. Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях, — заявил он.

По его словам, пожар в соборе Нотр-Дам напоминает о том, что история всегда движется вперед, никогда не останавливается, и что Франции «еще много раз предстоит преодолевать тяжкие испытания».

По мнению экспертов, стоимость восстановления поврежденной части собора может составить примерно €1 млрд Кроме того, некоторые специалисты считают, что реконструкция займет ощутимо больше пяти лет, которые были заявлены Макроном.

Однако уже в этом году Страстная пятница для французских католиков началась с мессы в главном соборе Парижа. Ее проводил архиепископ Парижа Мишель Опети, присутствовать на ней могли только несколько человек, включая скрипача и чтецов религиозных текстов.