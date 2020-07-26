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Пожар в Нанте: мигрант признался в поджоге собора 

Газета.Ru 1 час назад
Пожар во Франции: мигрант сделал признание
Фото: Reuters
39-летний волонтер из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте. По словам злоумышленника, он специально поджег католический храм в трех местах — под большим органом, под малым органом и около электрощита. Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере €150 тыс.
В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
По словам мигранта, он специально поджег католический храм трех местах — под большим органом, под малым органом и около электрощита.
Если суд признает злоумышленника виновным, ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф размером 150 тысяч евро, передает РИА «Новости».
Пожар случился утром 18 июля. В операции по тушению были задействованы около 100 пожарных и 40 автосредств, которые отправились на место после сообщения о возгорании от местных жителей.
«Это трагедия. Это была одна из жемчужин органного наследия Франции. Это был один из самых красивых органов во Франции», — сказала органистка собора Мари-Терез Йехан.
Также культурное наследие Франции утратило ценную картину XIX века и витражи XV века на фасадной части здания.
Комментируя происшествие, президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил работу пожарной бригады.
«После Нотр-Дама огонь охватил собор Святых Петра и Павла в сердце Нанта. Выражаю поддержку нашим пожарным, которые идут на все необходимые риски, чтобы спасти этот образец готического искусства», — написал глава государства.
Непосредственно на место пожара приезжали премьер-министр страны Жан Кастекс, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и глава министерства культуры Розин Башло-Наркен. Они обсудили ситуацию с пожарными и поблагодарили их аплодисментами.
Собор Святых Петра и Павла, являющийся одной из крупнейших готических церквей Франции (он всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери), строился на протяжении более 450 лет — в 1434-1891 гг., став уже четвертым церковным объектом на этом месте: прежде здесь находились часовня и соборы III, VI и XI веков.
У этого собора богатая история. В частности, в 1440 году именно здесь в преддверии казни совершил покаяние Жиль де Рэ, послуживший прототипом для персонажа Синяя Борода.
Ранее объект уже несколько раз приходилось внепланово реставрировать: церковь серьезно пострадала от взрыва в одной из башен в 1800 году, а также в результате бомбардировок во время Второй мировой войны.
При этом уже в 1972-м — во время реставрации — под крышей собора также произошел пожар (причиной случившегося была названа халатность рабочего, оставившего на месте паяльник). В результате инцидента была разрушена внушительная часть несущих конструкций.
По словам мэра Нанта, нынешний пожар, который удалось сдержать, «пока что не может сравниться» с пожаром 1972 года.
В апреле прошлого года пожар произошел в знаменитом соборе Парижской Богоматери, основанном в XII веке в столице Франции.
Возгорание началось на верхних ярусах сооружения, при этом остановить его удалось лишь утром следующего дня — даже несмотря на то, что в общей сложности в операции приняли участие около 400 спасателей.
В результате произошедшего обрушились шпиль и часть крыши, а внутреннее убранство было повреждено.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор восстановят за пять лет.
«Мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет. Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях, — заявил он.
По его словам, пожар в соборе Нотр-Дам напоминает о том, что история всегда движется вперед, никогда не останавливается, и что Франции «еще много раз предстоит преодолевать тяжкие испытания».
По мнению экспертов, стоимость восстановления поврежденной части собора может составить примерно €1 млрд Кроме того, некоторые специалисты считают, что реконструкция займет ощутимо больше пяти лет, которые были заявлены Макроном.
Однако уже в этом году Страстная пятница для французских католиков началась с мессы в главном соборе Парижа. Ее проводил архиепископ Парижа Мишель Опети, присутствовать на ней могли только несколько человек, включая скрипача и чтецов религиозных текстов.
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Комментарии 8
Происшествия , Статьи , Эммануэль Макрон , Минкультуры , РИА Новости , Нант , Руанда , Франция
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