В Петербурге взорвались бочки с квасом 

Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого взорвались две бочки с квасом, сообщает 78.ru.

Обломки бочек раскидало в радиусе 10 метров, квас разлился по тротуару. На место приехали спасатели. Выяснилось, что пострадал один человек. Его госпитализировали с рваной раной руки.

Причины инцидента выясняются.

В начале июля в Колумбии десять человек погибли в результате взрыва бензовоза, незадолго до этого попавшего ДТП. Бензовоз съехал с трассы и перевернулся. Очевидцы захотели воспользоваться ситуацией и слить топливо в канистры. Находившиеся рядом полицейские не препятствовали им.

В конце мая сообщалось, что в России из-за девальвации рубля могут взлететь цены на безалкогольные напитки, в том числе квас. Их стоимость может возрасти на 10-12 процентов. Девальвация приводит к удорожанию импортного сырья, нестабильности спроса, спаду инвестиций. Импортные компоненты используются в том числе при производстве кваса.