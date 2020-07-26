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В Петербурге взорвались бочки с квасом 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В Петербурге взорвались бочки с квасом
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого взорвались две бочки с квасом, сообщает 78.ru.
Обломки бочек раскидало в радиусе 10 метров, квас разлился по тротуару. На место приехали спасатели. Выяснилось, что пострадал один человек. Его госпитализировали с рваной раной руки.
Причины инцидента выясняются.
В начале июля в Колумбии десять человек погибли в результате взрыва бензовоза, незадолго до этого попавшего ДТП. Бензовоз съехал с трассы и перевернулся. Очевидцы захотели воспользоваться ситуацией и слить топливо в канистры. Находившиеся рядом полицейские не препятствовали им.
В конце мая сообщалось, что в России из-за девальвации рубля могут взлететь цены на безалкогольные напитки, в том числе квас. Их стоимость может возрасти на 10-12 процентов. Девальвация приводит к удорожанию импортного сырья, нестабильности спроса, спаду инвестиций. Импортные компоненты используются в том числе при производстве кваса.
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Происшествия , Пожары , Санкт-Петербург
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