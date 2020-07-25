«Проливайте армянскую кровь и не бойтесь» 

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СМИ сообщили, что столкновения между армянской и азербайджанской диаспорами подпитывают в соцсетях. Такую информацию приводит издание Инфотека 24 , опубликовавшее видеозапись с разговором блогера из Баку Камиля Зейналлы и его земляком в России.

Предполагается, что последний — один из участников столкновений в Москве.

Издание пишет , что блогер призывает «проливать армянскую кровь» и не бояться наказания в России, поскольку всех азербайджанцев, причастных к нападениям, «отправят в Азербайджан».

«Вы вернетесь как мужчины», — говорит он.

Отношения между диаспорами в России осложнились после пограничного конфликта Еревана и Баку. Накануне в Москве представители армянской диаспоры разгромили ресторан «1001 ночь», а азербайджанцы напали на магазин «Армянский двор».

После драки задержали более 25 человек, их подозревают в хулиганстве и разбое.

Посол Армении Вардан Тогонян назвал случившееся организованной провокацией. В свою очередь, в Союзе азербайджанцев России обвинили представителей армянской диаспоры.