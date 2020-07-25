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«Проливайте армянскую кровь и не бойтесь» 

Майк Габриелян 19 минут назад
«Проливайте армянскую кровь и не бойтесь»
Фото: Соцсети
СМИ сообщили, что столкновения между армянской и азербайджанской диаспорами подпитывают в соцсетях. Такую информацию приводит издание Инфотека 24, опубликовавшее видеозапись с разговором блогера из Баку Камиля Зейналлы и его земляком в России.
Предполагается, что последний — один из участников столкновений в Москве.
Издание пишет, что блогер призывает «проливать армянскую кровь» и не бояться наказания в России, поскольку всех азербайджанцев, причастных к нападениям, «отправят в Азербайджан».
«Вы вернетесь как мужчины», — говорит он.
Отношения между диаспорами в России осложнились после пограничного конфликта Еревана и Баку. Накануне в Москве представители армянской диаспоры разгромили ресторан «1001 ночь», а азербайджанцы напали на магазин «Армянский двор».
После драки задержали более 25 человек, их подозревают в хулиганстве и разбое.
Посол Армении Вардан Тогонян назвал случившееся организованной провокацией. В свою очередь, в Союзе азербайджанцев России обвинили представителей армянской диаспоры.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме заявили, что в России нет почвы для развития армяно-азербайджанского противостояния.
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Происшествия , Госдума , Баку
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