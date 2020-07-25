Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Драка в московском ресторане "Армянский дом" попала на видео

РИА Новости
16 минут назад
Комментарии16
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал запись с камер наблюдения, запечатлевших драку в московском ресторане "Армянский дом".
В армянском ресторане в Москве устроили погром
Фото: ТАССТАСС
На кадрах запечатлен момент потасовки в заведении.
Накануне вице-президент "Союза Азербайджанцев России" Элунур Гусейнов сообщил о том, между представителями азербайджанской и армянской диаспор произошла стычка возле ресторана "Армянский дом" на юго-западе Москвы. Информацию о драке подтвердил и сопредседатель "Объединения армян России" Давид Тоноян.
Также в Москве в ночь с 23 на 24 июля произошли стычки между представителями Армении и Азербайджана. По словам посла Армении Вардана Тоганяна, столкновения между выходцами двух стран были спланированными акциями.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился 12 июля. В Баку сообщили о 12 убитых армянской стороной военных, а в Ереване — о смерти пяти военных и ранении 11.
Комментарии16
Происшествия
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress