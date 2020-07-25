В армянском ресторане в Москве устроили погром

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал запись с камер наблюдения, запечатлевших драку в московском ресторане "Армянский дом".

Фото: ТАСС ТАСС

На кадрах запечатлен момент потасовки в заведении.

Накануне вице-президент "Союза Азербайджанцев России" Элунур Гусейнов сообщил о том, между представителями азербайджанской и армянской диаспор произошла стычка возле ресторана "Армянский дом" на юго-западе Москвы. Информацию о драке подтвердил и сопредседатель "Объединения армян России" Давид Тоноян.

Также в Москве в ночь с 23 на 24 июля произошли стычки между представителями Армении и Азербайджана. По словам посла Армении Вардана Тоганяна, столкновения между выходцами двух стран были спланированными акциями.