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Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом 

РИА Новости и ещё 4 34 минуты назад
Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома
Фото: © РИА Новости / Сергей Венявский
Роженица Наталья Русикова, сына которой похитили из роддома в Ростовской области, рассказала телеканалу "РЕН ТВ", что она была "будто загипнотизирована" злоумышленницей.
Ранее СК сообщал, что ночью в субботу из палаты родильного отделения больницы в Сальске был похищен новорожденный мальчик. Оперативно удалось выяснить, что младенца похитила 40-летняя жительница Калмыкии, ребенка нашли у нее в квартире. Похитительница задержана. Возбуждено уголовное дело.
Наталья рассказала, что незнакомка ждала до ночи, стучала в окно, просила позвать "сестру", у которой якобы родился ребенок. Девушка спросила у сотрудников роддома про "родственницу" женщины, однако ей ответили, что такой роженицы в больнице нет. После этого Наталья направилась в уборную и услышала шум рядом со своей кроватью.
"Разворачиваюсь, смотрю — эта женщина у кровати стоит. Я ей говорю: "А как вы тут оказались?". Мы с ней держали зрительный контакт. Она промолчала", — отметила потерпевшая.
После этого Наталья продолжила свой путь, не обратив внимание, пошла ли незнакомка за ней.
"Я дошла до конца коридора, взялась за дверцу, и меня осенило, что она может сделать что-то с ребенком. Я уже вышла, и моя соседка подошла и сказала, что ребенка моего украли. Я была будто под гипнозом", — заключила женщина.
Ребенок передан матери, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
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Комментарии
Происшествия , Громкие уголовные дела , РЕН ТВ , Республика Калмыкия , Ростовская Область , Сальск
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