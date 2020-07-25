«Не были предупреждены»: причина инцидента в Керченском проливе

Стала известна причина затопления разведывательной бронемашины в Керченском проливе. Её назвал представитель общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов сообщает РИА Новости. По его словам, БРДМ-2 затонула из-за погодных условий.

Три броневика участвовали в акции «Керченский десант. Дорога мужества». Они должны были переплыть Керченский пролив. Акция стартовала у станицы Тамань. Конечной целью был противоположный берег пролива — в районе поселка Героевское под Керчью.

«После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены», — сказал Конов.

Он отметил, что ветер оказался сильнее, чем ожидали организаторы акции. Машина начала тонуть. Экипаж их шести человек благополучно эвакуировали, пытались спасти и БРДМ, но сделать это не удалось.

Две других бронемашины по требованию спасателей вернулись обратно, в Тамань.

БРДМ-2 — советская бронированная разведывательно-дозорная машина.

Серийно производилась для армии в 1960-80-е годы. Хотя броня защищает лишь от стрелкового оружия и осколков, главная особенность бронемашины — высокая проходимость и умение форсировать водные преграды. Водомётный движитель установлен в кормовой части машины. Вода забирается из-под днища. В движителях установлены гребные винты диаметром 500 мм.