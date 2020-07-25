«Не были предупреждены»: причина инцидента в Керченском проливе

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«Не были предупреждены»: раскрыта причина затопления бронемашины 

Майк Габриелян 56 минут назад
Стала известна причина затопления разведывательной бронемашины в Керченском проливе. Её назвал представитель общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, сообщает РИА Новости. По его словам, БРДМ-2 затонула из-за погодных условий.
Бронемашина затонула в Керченском проливе
Три броневика участвовали в акции «Керченский десант. Дорога мужества». Они должны были переплыть Керченский пролив. Акция стартовала у станицы Тамань. Конечной целью был противоположный берег пролива — в районе поселка Героевское под Керчью.
«После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены», — сказал Конов.
Он отметил, что ветер оказался сильнее, чем ожидали организаторы акции. Машина начала тонуть. Экипаж их шести человек благополучно эвакуировали, пытались спасти и БРДМ, но сделать это не удалось.
Две других бронемашины по требованию спасателей вернулись обратно, в Тамань.
БРДМ-2 — советская бронированная разведывательно-дозорная машина.
Серийно производилась для армии в 1960-80-е годы. Хотя броня защищает лишь от стрелкового оружия и осколков, главная особенность бронемашины — высокая проходимость и умение форсировать водные преграды. Водомётный движитель установлен в кормовой части машины. Вода забирается из-под днища. В движителях установлены гребные винты диаметром 500 мм.
Ранее «Рамблер» сообщал, что опубликовано видео с места затопления бронемашины в Керченском проливе.
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Происшествия , Видео , Андрей Коннов , РИА Новости
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