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Бронемашина затонула в Керченском проливе 

Lenta.ru и ещё 25 2 часа назад
Бронемашина затонула в Керченском проливе
Фото: РИА Новости
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, шесть членов экипажа удалось спасти.
Причиной происшествия стал выход машины на отрезок с перепадами глубины в пяти километрах от берега и сильный боковой ветер, рассказал пресс-секретарь общественной организации, которая выступила организатором акции, Андрей Коннов.
«Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали, о чем можно судить по видео с места событий, и выкачивали воду. Однако она поступала слишком быстро», — отметил он.
По его словам, угрозы разлива топлива нет, так как баки машины герметичны.
Керченско-Эльтигенская десантная операция продолжалась 40 суток: с 31 октября по 11 декабря 1943 года. В результате советские войска овладели важным оперативным плацдармом на Керченском полуострове, который в дальнейшем был использован при освобождении Крыма от немецких войск.
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Происшествия , Андрей Коннов , ИТАР-ТАСС
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