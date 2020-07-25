Бронемашина затонула в Керченском проливе 

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, шесть членов экипажа удалось спасти.

Причиной происшествия стал выход машины на отрезок с перепадами глубины в пяти километрах от берега и сильный боковой ветер, рассказал пресс-секретарь общественной организации, которая выступила организатором акции, Андрей Коннов

«Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали, о чем можно судить по видео с места событий, и выкачивали воду. Однако она поступала слишком быстро», — отметил он.

По его словам, угрозы разлива топлива нет, так как баки машины герметичны.

Керченско-Эльтигенская десантная операция продолжалась 40 суток: с 31 октября по 11 декабря 1943 года. В результате советские войска овладели важным оперативным плацдармом на Керченском полуострове, который в дальнейшем был использован при освобождении Крыма от немецких войск.