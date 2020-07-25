В Крыму ищут пропавшего трехлетнего мальчика

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Криминалисты, сотрудники МЧС , полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя — всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.

Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма , объявлен розыск, сообщила ранее пресс-служба МВД по республике Крым. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело.

"Поисковые мероприятия не приостанавливались ни на минуту и продолжаются в настоящее время силами органов Следственного комитета, МВД, МЧС, волонтерами поискового движения "Лиза Алерт", добровольцев из различных регионов. Обследован расположенный близ дома водоем (в настоящее время идет его повторный осмотр), поселок и прилегающие территории, проведен подворовый обход и опрос местных жителей", — сообщила Постнова, отметив, что и.о. руководителя ГСУ СК РФ по региону Владимир Терентьев находится на месте поисковых работ.

Проводятся все необходимые следственные действия с использованием криминалистической техники, отметила она,

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, о пропаже мальчика сообщила его мама. Всего в поисковых мероприятиях задействовано около 2 тысяч человек, сообщили в МВД.

Рост ребенка 110 см, обычного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одет был в серую футболку, темно-синие шорты и белые тапочки.