Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Крыму ищут пропавшего трехлетнего мальчика
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя — всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма, объявлен розыск, сообщила ранее пресс-служба МВД по республике Крым. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело.
"Поисковые мероприятия не приостанавливались ни на минуту и продолжаются в настоящее время силами органов Следственного комитета, МВД, МЧС, волонтерами поискового движения "Лиза Алерт", добровольцев из различных регионов. Обследован расположенный близ дома водоем (в настоящее время идет его повторный осмотр), поселок и прилегающие территории, проведен подворовый обход и опрос местных жителей", — сообщила Постнова, отметив, что и.о. руководителя ГСУ СК РФ по региону Владимир Терентьев находится на месте поисковых работ.
Проводятся все необходимые следственные действия с использованием криминалистической техники, отметила она,
По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, о пропаже мальчика сообщила его мама. Всего в поисковых мероприятиях задействовано около 2 тысяч человек, сообщили в МВД.
Рост ребенка 110 см, обычного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Одет был в серую футболку, темно-синие шорты и белые тапочки.
Видео дня. Рамзан Кадыров ввёл санкции против госсекретаря США Майка Помпео
Последние новости
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Дегтярев не планирует общаться с протестующими Дегтярев не планирует общаться с протестующими
Комментарии
Происшествия , МЧС , СКР , МВД , Республика Крым , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
«Сапсан» сбил ребенка под Тверью
«Сапсан» сбил ребенка под Тверью
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Дикий шок»: в Москве нашли изувеченное тело невесты
«Дикий шок»: в Москве нашли изувеченное тело невесты
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
«Коронавирус победить невозможно»
00:57
«Коронавирус победить невозможно»
Наука и техника
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение