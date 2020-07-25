Друг Брэда Питта убил жену и покончил с собой

По предварительной версии следствия, британский художник Сол Флетчер расправился с женой, сообщил об этом по телефону их общей дочери, а после покончил с собой.
Трагические события произошли накануне в Берлине. Как сообщает издание Blick, около полуночи в полицию обратилась дочь известного своими картинами и фотографиями художника Сола Флетчера и сообщила, что отец только что по телефону признался в убийстве ее матери. Полиция немедленно выехала на названный адрес и действительно нашла тело женщины, с которой Флетчер много лет жил в гражданском браке.
Очевидцы сообщили, что видели, как подозреваемый в расправе супруг уехал от дома на своем «Порше». Позднее его, уже скончавшегося, нашли на территории другого принадлежащего Флетчеру владения. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Расследование продолжается.
Сол Флетчер был близким другом Брэда Питта. Их часто видели вместе на различных выставках, фестивалях и других светских мероприятиях. Представители актера, как и сам артист пока не прокомментировали случившееся.