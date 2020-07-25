Друг Брэда Питта убил жену и покончил с собой

По предварительной версии следствия, британский художник Сол Флетчер расправился с женой, сообщил об этом по телефону их общей дочери, а после покончил с собой.

Трагические события произошли накануне в Берлине. Как сообщает издание Blick, около полуночи в полицию обратилась дочь известного своими картинами и фотографиями художника Сола Флетчера и сообщила, что отец только что по телефону признался в убийстве ее матери. Полиция немедленно выехала на названный адрес и действительно нашла тело женщины, с которой Флетчер много лет жил в гражданском браке.

Очевидцы сообщили, что видели, как подозреваемый в расправе супруг уехал от дома на своем «Порше». Позднее его, уже скончавшегося, нашли на территории другого принадлежащего Флетчеру владения. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Расследование продолжается.