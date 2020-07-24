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В Севастополе продлён особый противопожарный режим 

RT на русском 29 минут назад
В Севастополе продлён особый противопожарный режим
Фото: РИА Новости
В Севастополе принято решение продлить до 14 августа особый противопожарный режим, действующий с весны из-за засушливой погоды.
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«С 24 июля продолжает действовать запрет на посещение гражданами лесов, в том числе и на машинах, за исключением организованных мест отдыха», — заявил и.о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Также запрещено разводить костры и готовить на открытом огне, сжигать мусор, проводить сельскохозяйственные палы травы. Кроме того, нельзя запускать пиротехнические изделия.
Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики предупредили о высоком риске лесных пожаров в Татарстане c 23 по 27 июля.
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