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Арестован сообщник луцкого террориста 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Арестован сообщник луцкого террориста
Фото: ТАСС
В пятницу на Украине арестовали харьковчанина Дмитрия Михайленко, контактировавшего с захватчиком автобуса в Луцке Максимом Кривошем, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
«Постановлением Орджоникидзевского районного суда избрана мера пресечения харьковчанину, что контактировал с лицом, захватившим заложников в Луцке. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 гривен (свыше 6 тыс. долларов — прим. ВЗГЛЯД)», — приводит слова Чубенко UNN.
Также пресс-секретарь уточнил, что после установления факта общения между Кривошем и Михайленко у последнего провели обыски, в ходе которых было найдено три пистолета, гранаты и патроны.
Напомним, Кривош ранее заявлял, что у него не было сообщников при организации теракта в Луцке. Также он пообещал продолжить свой «перфоманс „антисистема“, призвав журналистов следить за событиями.
Во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Была раскрыта личность террориста — им оказался ранее судимый Максим Кривош.
Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм „Земляне“, после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Дмитрий Михайленко , Владимир Зеленский , Луцк
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