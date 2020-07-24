Арестован сообщник луцкого террориста 

В пятницу на Украине арестовали харьковчанина Дмитрия Михайленко , контактировавшего с захватчиком автобуса в Луцке Максимом Кривошем, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

«Постановлением Орджоникидзевского районного суда избрана мера пресечения харьковчанину, что контактировал с лицом, захватившим заложников в Луцке. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 гривен (свыше 6 тыс. долларов — прим. ВЗГЛЯД)», — приводит слова Чубенко UNN.

Также пресс-секретарь уточнил, что после установления факта общения между Кривошем и Михайленко у последнего провели обыски, в ходе которых было найдено три пистолета, гранаты и патроны.

Напомним, Кривош ранее заявлял, что у него не было сообщников при организации теракта в Луцке. Также он пообещал продолжить свой «перфоманс „антисистема“, призвав журналистов следить за событиями.

Во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Была раскрыта личность террориста — им оказался ранее судимый Максим Кривош.