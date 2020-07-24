Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео

Охранник Краснодарской городской клинической больницы может лишиться работы после конфликта с одним из пациентов медицинского учреждения. Перепалку мужчины в форме с посетителем больницы сняли на камеру очевидцы, впоследствии ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На записи сотрудник медучреждения оскорбляет пациента и угрожает ему разбить голову. Для выяснений отношений мужчина приглашает своего оппонента на улицу. Что стало причиной такого агрессивного поведения охранника, не сообщается. Однако за кадром слышен женский голос, дама утверждает, что от него пахнет алкоголем.

Сейчас в больнице выясняют все обстоятельства произошедшего, охраннику грозит увольнение.