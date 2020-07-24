Два американских истребителя опасно приблизились к пассажирскому самолету Ирана, в результате чего пилоту лайнера пришлось быстро сменить высоту, чтобы избежать столкновения с F-15, сообщают СМИ. При этом в Центральном командовании США заверили, что полет американских истребителей был профессиональным и проходил в соответствии с международными стандартами.

Вечером 23 июля два американских истребителя F-15 приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air, который летел из Тегерана Бейрут . Инцидент произошел в небе над Сирией . По информации агентства Tasnim, на борту самолета не было политиков или военных. Журналисты также сообщили, что самолет успешно приземлился в аэропорту Тегерана имени Имама Хомейни.

Как передавал телеканал Al Mayadeen, самолет пытались перехватить над 55-километровой бесполетной зоной в районе пограничного пункта пропуска Эт-Танф на границе с Ираком . В СМИ отметили, что пилот пассажирского самолета быстро сменил высоту, чтобы избежать столкновения с истребителями.

Из-за экстренной посадки самолета пострадали несколько пассажиров. Хотя глава ливанского Красного креста Джордж Катана сообщил телеканалу Аль-Джадид, что раненых среди пассажиров нет.

О приблизившихся к иранскому пассажирскому самолету американских истребителях сообщало и иранское агентство ISNA.

Позже в Twitter Fars News Agency разместили видео, снятое из самолета иранской авиакомпании Mahan Air, который в небе над Сирией сопровождали американские F-15. На кадрах, которые были сделаны из иллюминатора лайнера, виден истребитель, сопровождающий самолет. Помимо того, на видео запечатлены пассажиры, получившие травмы из-за того, что лайнер быстро сменил высоту во избежание столкновения с F-15.

При этом агентство Reuters со ссылкой на свои источники в правительстве Соединенных Штатов сообщило, что американские F-15 держались на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air. Как утверждают собеседники агентства, истребители находились в пределах видимости от пассажирского самолета.

В пресс-службе Центрального командования США (CENTCOM) уточнили, что F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер на расстоянии в один километр с учетом международных норм.

«Американский истребитель F-15, выполнявший обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в гарнизоне Танф в Сирии, провел сегодня вечером стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии примерно в тысячу метров от авиалайнера. Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф», — указано в заявлении командования.

По информации CENTCOM, после того как пилот F-15 идентифицировал воздушное судно как пассажирский самолет Mahan Air, истребитель Соединенных Штатов отдалился на безопасное расстояние. В американском командовании заверили, что «профессиональный перехват проводился в соответствии с международными стандартами».

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави , комментируя инцидент, пообещал, что Тегеран примет необходимые меры, когда изучит обстоятельства случившегося.

Мусави рассказал, что постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи после инцидента связался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Иранский постпред предупредил, что Тегеран будет считать Вашингтон ответственным за любое происшествие, которое случится с самолетом во время его возвращения в Иран. То же послание было передано послу Швейцарии в Тегеране, который представляет интересы США, отметил Маджид Тахт-Раванчи.

Как сообщили РИА «Новости» в миссии Исламской Республики, постпредство страны при ООН направит официальные письма генсеку организации, а также в Совет Безопасности с изложением деталей инцидента.

В последнее время отношения США и Ирана становятся все более натянутыми, в том числе вследствие подобных инцидентов.

В декабре прошлого года Reuters со ссылкой на представителей администрации США сообщило, что экипаж эсминца ВМС США Forrest Sherman задержал в Оманском заливе судно, на котором находились части ракет, предположительно, принадлежащих Ирану.

Как отметили собеседники агентства, судно и членов экипажа передали береговой охране Йемена, а груз остался в распоряжении Соединенных Штатов. Другие подробности в сообщении не указывались.