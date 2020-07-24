Совфед одобрил поправки о возмещении ущерба за ЧП в Норильске 

Совфед одобрил поправки в Бюджетный кодекс, в том числе позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив нефтепродуктов в Норильске.

Документ уточняет нормативы распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам. При этом реализуется общий принцип: чьей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. Существующее правило о зачислении всех этих поступлений в местные бюджеты порождает целый ряд содержательных проблем, отмечал он.

Согласно принятому закону, все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%. Если вред причинен водным объектам, находящимся в региональной или муниципальной собственности, подобные платежи, соответственно, на 100% пойдут в региональный или местный бюджет.

По действующему законодательству возмещение за вред от разлива топлива в Норильске должно направляться в его городской бюджет. Но поскольку при разливе топлива пострадала река, которая относится к федеральной собственности, закон позволит направить возмещение в федеральный бюджет. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступят в силу позже.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП в Норильске почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов), из которых около 147 миллиардов — ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда — вред почвам. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.