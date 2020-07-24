Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совфед одобрил поправки о возмещении ущерба за ЧП в Норильске 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Совфед одобрил поправки о возмещении ущерба за ЧП в Норильске
Фото: ТАСС
Совфед одобрил поправки в Бюджетный кодекс, в том числе позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив нефтепродуктов в Норильске.
Документ уточняет нормативы распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам. При этом реализуется общий принцип: чьей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. Существующее правило о зачислении всех этих поступлений в местные бюджеты порождает целый ряд содержательных проблем, отмечал он.
Согласно принятому закону, все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%. Если вред причинен водным объектам, находящимся в региональной или муниципальной собственности, подобные платежи, соответственно, на 100% пойдут в региональный или местный бюджет.
По действующему законодательству возмещение за вред от разлива топлива в Норильске должно направляться в его городской бюджет. Но поскольку при разливе топлива пострадала река, которая относится к федеральной собственности, закон позволит направить возмещение в федеральный бюджет. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступят в силу позже.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП в Норильске почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов), из которых около 147 миллиардов — ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда — вред почвам. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Последние новости
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко Дегтярев не планирует общаться с протестующими Дегтярев не планирует общаться с протестующими Ученые: от седых волос можно избавиться естественным путем Ученые: от седых волос можно избавиться естественным путем
Комментарии
Происшествия , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Видео
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение