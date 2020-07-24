Ереван вмешался в драку армян с азербайджанцами в Москве

Ереван назвал провокацией драки армян с азербайджанцами на Люблинской и Братиславской улицах в Москве , которые произошли в ночь на пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Очень хорошо организованные банды, хорошо вооруженные нападали, видимо, выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей, и начинали большую драку», — сказал Тоганян.

Два человека попали в больницу. Посольство находится на связи с армянскими общественными организациями и правоохранительными органами

«Мы призываем не терять бдительность, не поддаваться на провокации, потому что это хорошо организованная армянофобская политика, экспортированная из Азербайджана. Ее цель — разрушить тот баланс, который мы имеем в России», — заявил Тоганян.

Дипломат полагает, что к акции были причастны власти Азербайджана, которые «наращивали агрессивную риторику», готовили своих граждан к войне и «экспортировали» это в Россию.

После столкновений в Москве задержаны 13 человек. Для пресечения беспорядков привлекали Росгвардию и ОМОН. Массовая драка попала на видео.

18 июля стало известно, что фуры с фруктами из Армении не пустили в агрокомплекс «Фуд сити». Прибывших на рынок дипломатов выпроводили силой. Позже ситуацию урегулировали, но Армения пожаловалась в ФАС России Евразийский экономический союз (ЕАЭС). ООО «Фуд сити» входит в холдинг «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана, миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались боестолкновения. Общее число потерь составило 18 человек. Между странами 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха.