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Ереван назвал спланированной провокацией драки армян с азербайджанцами в Москве 

Lenta.ru и ещё 1 21 минуту назад
Ереван вмешался в драку армян с азербайджанцами в Москве
Фото: ТАСС
Ереван назвал провокацией драки армян с азербайджанцами на Люблинской и Братиславской улицах в Москве, которые произошли в ночь на пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Азербайджанцы против армян: в Москве началась война
Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что столкновения были спланированы азербайджанской стороной.
«Очень хорошо организованные банды, хорошо вооруженные нападали, видимо, выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей, и начинали большую драку», — сказал Тоганян.
Два человека попали в больницу. Посольство находится на связи с армянскими общественными организациями и правоохранительными органами.
«Мы призываем не терять бдительность, не поддаваться на провокации, потому что это хорошо организованная армянофобская политика, экспортированная из Азербайджана. Ее цель — разрушить тот баланс, который мы имеем в России», — заявил Тоганян.
Дипломат полагает, что к акции были причастны власти Азербайджана, которые «наращивали агрессивную риторику», готовили своих граждан к войне и «экспортировали» это в Россию.
После столкновений в Москве задержаны 13 человек. Для пресечения беспорядков привлекали Росгвардию и ОМОН. Массовая драка попала на видео.
18 июля стало известно, что фуры с фруктами из Армении не пустили в агрокомплекс «Фуд сити». Прибывших на рынок дипломатов выпроводили силой. Позже ситуацию урегулировали, но Армения пожаловалась в ФАС России и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). ООО «Фуд сити» входит в холдинг «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана, миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева.
12 июля на границе Армении и Азербайджана начались боестолкновения. Общее число потерь составило 18 человек. Между странами 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха.
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Происшествия , Вардан Тоганян , Росгвардия , ФАС , МВД , ЕАЭС , Армения , Москва
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