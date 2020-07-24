Москве азербайджанцы начали нападать на армян и избивать их. ОМОНом и Росгвардией оцеплены районы Марьино, Братиславская и Люблино.

Ночью группа азербайджанцев останавливала машины с армянскими номерами и избивала находившихся в них людей. Об этом сообщил соучредитель общественной организации «Правовой путь» Рубен Меликян. Он призвал организовать на местах рабочие группы адвокатов для оказания помощи потерпевшим и подать заявления о преступлениях.

Член Объединения армян России Давид Тоноян рассказал, что азербайджанцы ударили ножом его знакомого. По его словам, ОМОН и Росгвардия оцепили несколько районов Москвы и проверяют все машины — есть задержанные.