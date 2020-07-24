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Азербайджанцы против армян: межнациональная «война» началась в Москве 

Русская Планета и ещё 1 50 минут назад
В Москве азербайджанцы начали нападать на армян и избивать их. ОМОНом и Росгвардией оцеплены районы Марьино, Братиславская и Люблино.
Ночью группа азербайджанцев останавливала машины с армянскими номерами и избивала находившихся в них людей. Об этом сообщил соучредитель общественной организации «Правовой путь» Рубен Меликян. Он призвал организовать на местах рабочие группы адвокатов для оказания помощи потерпевшим и подать заявления о преступлениях.
В Москве массово подрались армяне и азербайджанцы
Член Объединения армян России Давид Тоноян рассказал, что азербайджанцы ударили ножом его знакомого. По его словам, ОМОН и Росгвардия оцепили несколько районов Москвы и проверяют все машины — есть задержанные.
Политический деятель Арам Карапетян написал в Facebook, что азербайджанцы организовывают банды, чтобы нападать на армян. ОМОНом задержаны около 50 этнических азербайджанцев.
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Происшествия , Видео , Арам Карапетян , Росгвардия , Москва
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