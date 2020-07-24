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«Жена» жертвы Ефремова подала в суд на следствие 

Артём Кульша и ещё 13 27 минут назад
Жена погибшего Захарова подала в суд на следствие
Фото: соцсети
Сожительница курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пожаловалась суду на бездействие следствия. Об этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил РИА Новости.
Адвокат рассказал, почему Ефремов отказался от признания вины в ДТП
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Сегодня его адвокат рассказал, что, если он не ошибается, сожительница Захарова обратилась в Тверской районный суд Москвы с жалобой на бездействие следствия, потому что то не признало ее потерпевшей.
«Идет вот эта борьба за компенсацию», — заявил он, назвав непризнание сожительницы Захарова потерпевшей законным и обоснованным.
В свою очередь, адвокат тех, кто был признан потерпевшими, Александр Добровинский высказал мнение, что сожители должны признаваться потерпевшими в рамках подобных дел, потому что фактически являются женами и мужьями погибших.
Комментарии 7
Происшествия , Общество , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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