Жена погибшего Захарова подала в суд на следствие

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Сегодня его адвокат рассказал, что, если он не ошибается, сожительница Захарова обратилась в Тверской районный суд Москвы с жалобой на бездействие следствия, потому что то не признало ее потерпевшей.

«Идет вот эта борьба за компенсацию», — заявил он, назвав непризнание сожительницы Захарова потерпевшей законным и обоснованным.