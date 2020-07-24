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Армяне и азербайджанцы устроили массовую драку в Москве 

Павел Тиунов и ещё 1 10 минут назад
Столичные полицейские задержали 13 человек в результате потасовки, которую в Москве устроили выходцы из Армении и Азербайджана, сообщает ТАСС. Как минимум один человек серьезно пострадал.
Инцидент произошел 24 июля на юго-востоке столицы на пересечении Перервинского бульвара с улицей Перерва. Журналистам пока не известно, что стало причиной разборок. Отмечается, что в драке приняли участие более 20 человек. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что в кулачном бою сошлись азербайджанцы и армяне.
Массовая драка в Москве попала на видео
«На месте происшествия сотрудниками полиции задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в ОМВД 13 человек», — цитирует агентство слова собеседника из МВД.
Подчеркивается, что один из задержанных в драке получил резаную рану плеча, ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства инциденты выясняются.
Почти две недели назад, как сообщал «Рамблер», на площадке новостройки на Балаклавском проспекте в Москве рабочие устроили массовую драку между собой. Они бросали друг в друга кирпичи и периодически сходились на кулаках. В результате инцидента пострадали несколько человек.
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Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Москва
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