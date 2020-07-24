Азербайджана, Столичные полицейские задержали 13 человек в результате потасовки, которую в Москве устроили выходцы из Армении сообщает ТАСС. Как минимум один человек серьезно пострадал.

Инцидент произошел 24 июля на юго-востоке столицы на пересечении Перервинского бульвара с улицей Перерва. Журналистам пока не известно, что стало причиной разборок. Отмечается, что в драке приняли участие более 20 человек. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что в кулачном бою сошлись азербайджанцы и армяне.

«На месте происшествия сотрудниками полиции задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в ОМВД 13 человек», — цитирует агентство слова собеседника из МВД.

Подчеркивается, что один из задержанных в драке получил резаную рану плеча, ему оказана медицинская помощь. Обстоятельства инциденты выясняются.

Почти две недели назад, как сообщал «Рамблер», на площадке новостройки на Балаклавском проспекте в Москве рабочие устроили массовую драку между собой. Они бросали друг в друга кирпичи и периодически сходились на кулаках. В результате инцидента пострадали несколько человек.