Массовая драка в Москве попала на видео

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Опубликовано видео массовой драки в Москве 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
После массовой драки на юго-востоке Москвы были задержаны 13 человек. Потасовка произошла на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара накануне вечером. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Опер Слил».
Известно, что один человек получил ножевое ранение плеча и был доставлен в больницу. Там ему оказали медицинскую помощь, после чего пострадавшего доставили в отдел полиции. Правоохранителям мужчина сообщил, что был ранен в драке неизвестным.
По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
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