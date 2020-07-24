Массовая драка в Москве попала на видео

После массовой драки на юго-востоке Москвы были задержаны 13 человек. Потасовка произошла на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара накануне вечером. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Опер Слил».

Известно, что один человек получил ножевое ранение плеча и был доставлен в больницу. Там ему оказали медицинскую помощь, после чего пострадавшего доставили в отдел полиции. Правоохранителям мужчина сообщил, что был ранен в драке неизвестным.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего уточняются.