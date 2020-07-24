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Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео 

Вадим Дроздов 30 минут назад
По улицам Тольятти 23 июля разъезжал пылающий в огне мусоровоз. Пользователи социальных сетей сравнили эту картину с фильмом "Безумный Макс". Из мусорного контейнера грузовика вырывались струи огня, клубы черного дыма и раздавались непонятные взрывы. На видео видно, как мусоровоз при этом на большой скорости едет по улицам города. Что именно произошло с мусоровозом в видео не уточняется. Видимо водитель не останавливал машину, что огонь мгновенно не охватил весь кузов грузовика. Позже в МЧС сообщили, что огонь удалось ликвидировать. Как именно тушили грузовик не известно. Пострадавших нет.
Происшествия , Видео , МЧС , Тольятти
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