Под Владивостоком местные рыбаки спасли детеныша выдры. Видео со спасенным животным разлетелось по социальным сетям. Выдренок сидел на камнях посреди сильного течения реки и издавал жалобный писк. Вероятнее всего мама просто потеряла малыша. Услышавшие крики о помощи рыбаки протянули выдренку бревно, по которому ему удалось перебраться на берег. Мама малыша так и не объявилась, тогда мужчины взяли животное с собой и передали его сотрудникам зоопарка "Садгород". В зоопарке выдренка обогрели, накормили и успели дать ему имя. Теперь его зовут Роман. Сотрудники зоопарка не уверены, что зверек теперь сможет вернуться в дикую природу.
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
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