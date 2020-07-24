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Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой 

Вадим Дроздов 40 минут назад
Под Владивостоком местные рыбаки спасли детеныша выдры. Видео со спасенным животным разлетелось по социальным сетям. Выдренок сидел на камнях посреди сильного течения реки и издавал жалобный писк. Вероятнее всего мама просто потеряла малыша. Услышавшие крики о помощи рыбаки протянули выдренку бревно, по которому ему удалось перебраться на берег. Мама малыша так и не объявилась, тогда мужчины взяли животное с собой и передали его сотрудникам зоопарка "Садгород". В зоопарке выдренка обогрели, накормили и успели дать ему имя. Теперь его зовут Роман. Сотрудники зоопарка не уверены, что зверек теперь сможет вернуться в дикую природу.
Происшествия , Видео , Владивосток
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