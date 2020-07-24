В подмосковном городе Мытищи 18 июля произошел сильный пожар на складе картонной продукции. К счастью, пострадавших в данном происшествии нет. По данным МЧС России по Московской области, сообщение о пожаре поступило в 2:56 ночи по московскому времени. Складское помещение площадью 150 на 50 метров, в котором хранилась картонная упаковочная тара, было охвачено огнем. Когда на место прибыло первое спасательно-пожарное подразделение МЧС, огнем было охвачено около 7,5 тысяч квадратных метров помещения. Всего в тушении пожара участвовало 85 человек и 26 единиц спецтехники. Пожар удалось ликвидировать в 4:12 по московскому времени.
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
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