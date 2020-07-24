Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах 

Вадим Дроздов 1 час назад
В подмосковном городе Мытищи 18 июля произошел сильный пожар на складе картонной продукции. К счастью, пострадавших в данном происшествии нет. По данным МЧС России по Московской области, сообщение о пожаре поступило в 2:56 ночи по московскому времени. Складское помещение площадью 150 на 50 метров, в котором хранилась картонная упаковочная тара, было охвачено огнем. Когда на место прибыло первое спасательно-пожарное подразделение МЧС, огнем было охвачено около 7,5 тысяч квадратных метров помещения. Всего в тушении пожара участвовало 85 человек и 26 единиц спецтехники. Пожар удалось ликвидировать в 4:12 по московскому времени.
Происшествия , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Продажи масок в России упали в два раза
Продажи масок в России упали в два раза
Видео
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Вдова Талькова решила наказать Азизу
01:42
Вдова Талькова решила наказать Азизу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение