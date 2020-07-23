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В Австрии осудили чеченца за терроризм и атаки на российских военных 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Австрии осудили чеченца за атаки на военных РФ
Фото: РИА Новости
Земельный суд Вены осудил на 10 лет выходца из Чечни и боевика террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России) в подготовке нападения на российских военных, повлекшего смерть четырех человек. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что прокуратура обвинила 32-летнего мужчину в участии в террористической организации с 2008 по 2013 год. В ее составе он готовил массовое убийство военных. В материалах дела говорится, что нападение на российские спецподразделение произошло в 2014 году, тогда погибло четыре человека. Известно, что в России в отношении подсудимого также ведется разбирательство еще с 2010 года.
Ранее сообщалось, что предполагаемый убийца блогера из Чечни Мамихана (Анзора) Умарова в Австрии получил тюремный срок до 2021 года за ранее совершенное преступление.
«Он [один из подозреваемых в убийстве] отправлен отбывать наказание в виде лишения свободы до января 2021 года за другое преступление», — отметил прокурор.
При этом он отказался прояснять детали предыдущего злодеяния 47-летнего осужденного. В то же время второй 37-летний возможный виновник в убийстве блогера находится под арестом до 20 августа.
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Происшествия , Криминал , Имарат Кавказ , Генпрокуратура РФ , Австрия , Вена , Чеченская Республика
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