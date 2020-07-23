Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова

В интервью РИА Новости Пискарев заявил, что получил ответ из Генпрокуратуры, в котором говорится о взятии ведомством на контроль дела Ефремова. Это, по мнению депутата, исключает возможность принятия незаконного решения.

После этого в Мосгорсуде сочли необходимым напомнить, что при принятии решений суд независим и «находится вне сферы контроля органов прокуратуры». В заявлении на сайте суда также подчеркивается, что прокурор, тем не менее, может обжаловать судебные решения.

22 июля дело актера поступило в Пресненский суд Москвы. Артисту предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.