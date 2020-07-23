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Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова 

Lenta.ru 58 минут назад
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
Фото: ТАСС
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте суда.
В интервью РИА Новости Пискарев заявил, что получил ответ из Генпрокуратуры, в котором говорится о взятии ведомством на контроль дела Ефремова. Это, по мнению депутата, исключает возможность принятия незаконного решения.
После этого в Мосгорсуде сочли необходимым напомнить, что при принятии решений суд независим и «находится вне сферы контроля органов прокуратуры». В заявлении на сайте суда также подчеркивается, что прокурор, тем не менее, может обжаловать судебные решения.
Ранее сообщалось, что рассматривать дело Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, будет судья Елена Абрамова, которая выносила приговор полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
22 июля дело актера поступило в Пресненский суд Москвы. Артисту предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Комментарии
Происшествия , Василий Пискарев , Павел Мамаев , Сергей Захаров , Дмитрий Захарченко , Елена Абрамова , Александр Кокорин , Генпрокуратура РФ , Госдума , Мосгорсуд , РИА Новости
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