Ренато Усатого заочно арестовали в России

Тверской суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу молдавского политика Ренато Усатого, который обвиняется в валютных махинациях. Об этом информирует РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил судья.

Отмечается, что срок действия ареста установлен на два месяца с момента задержания Усатого либо его экстрадиции в Россию. Он объявлен в международный розыск.

По данным агентства, в конце апреля МВД России сообщило о заочном предъявлении Усатому обвинения по делу о выводе из России совместно с молдавским политиком Владимиром Плахотнюком 500 млрд рублей.