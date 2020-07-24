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В Москве суд заочно арестовал молдавского политика Усатого 

RT на русском и ещё 19 1 час назад
Ренато Усатого заочно арестовали в России
Фото: globallookpress.com
Тверской суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу молдавского политика Ренато Усатого, который обвиняется в валютных махинациях. Об этом информирует РИА Новости.
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил судья.
Отмечается, что срок действия ареста установлен на два месяца с момента задержания Усатого либо его экстрадиции в Россию. Он объявлен в международный розыск.
По данным агентства, в конце апреля МВД России сообщило о заочном предъявлении Усатому обвинения по делу о выводе из России совместно с молдавским политиком Владимиром Плахотнюком 500 млрд рублей.
В августе 2019 года московский суд заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
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Происшествия , В мире , Демократическая партия США , МВД , РИА Новости , Москва
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