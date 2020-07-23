Луцкий захватчик ответил на слухи о постановке теракта

Украинец Максим Кривош, который 21 июля захватил пассажирский автобус в Луцке , прокомментировал слухи о том, что его действия были постановкой. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам захватчика, власть не использовала его в своих целях.

«Если это спектакль, значит, он написан мной. Это не спектакль, это перфоманс. Они называют это терактом, я называю это перфомансом», — заявил Кривош.

Ранее в сети появилась информация, что захват автобуса с пассажирами мог быть инсценировкой с целью поднятия рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова

Сторонники этой версии отмечают, что спецназ Службы безопасности Украины на БТР штурмовал автобус уже после того, как террорист был задержан сотрудниками Национальной полиции. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил это тем, что власти хотели «психологически подавить волю преступника».

Незадолго до этого в сети была опубликована видеозапись, свидетельствующая, что террорист почти две минуты ждал у автобуса своего задержания.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.