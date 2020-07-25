Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР 

РИА Новости и ещё 30 30 минут назад
Дверь консульства КНР в Хьюстоне попытались выломать
Фото: РИА Новости
Несколько человек были замечены возле китайского консульства в Хьюстоне при попытке выломать заднюю дверь здания, сообщает агентство Рейтер.
По данным агентства, группу людей, пытавшихся силой открыть дверь, заметили практически сразу после того, как в 16.00 по местному времени (00.00 мск) вступило в силу распоряжение США о закрытии китайского представительства. Сообщается, что ранее эта же группа людей, которые, по данным агентства, могли быть американскими чиновниками, запирали дверь с другой стороны здания. Агентство сообщает, что представиться журналистам они отказались.
Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
После этого МИД КНР потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул МИД Китая.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Последние новости
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Дегтярев не планирует общаться с протестующими Дегтярев не планирует общаться с протестующими
Комментарии
Происшествия , В мире , США , Морган Ортагус , МИД , Госдеп США , Reuters , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Засунул руки в трусы»: новые жертвы игрока «Что? Где? Когда?»
«Засунул руки в трусы»: новые жертвы игрока «Что? Где? Когда?»
Видео
Высоцкий ответил на «отрезанную голову отца»
06:22
Высоцкий ответил на «отрезанную голову отца»
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение