«Экипаж столкнулся с необычным на борту» 

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Технический эксперт Юрий Антипов заявил, что его версию о «необычном» событии на борту рейса MH17 подтвердил свидетель. Об этом Антипов написал в Facebook.

«В последние секунды перед ЧП экипаж недоумевал, столкнувшись с необычным на борту. Именно, на борту, а не за его пределами. И, по всей видимости, у кабины пилотов шло обсуждение этого факта между членами экипажа», — заявил эксперт (орфография и пунктуация автора сохранены).

Антипов сослался на материал «Донбасс Cегодня», в котором житель донецкого поселка Рассыпное Олег М. рассказал об увиденном на месте крушения. По его словам, перед падением самолета он услышал сильный взрыв, выбежал на улицу и увидел падающие с неба обломки. Олег М. приехал к месту крушения и нашел кабину лайнера.

«Рядом с кабиной сидел пристегнутый к креслу командир корабля, возле кресла лежала стюардесса. Всего мы нашли 6 тел возле кабины», — рассказал он.

По мнению Антипова, эта цитата позволяет предположить, что экипаж собрался для обсуждения нештатной ситуации на борту.

Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.

В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.