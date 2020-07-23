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В Полтавской области заявили, что выполнить требование захватившего заложника невозможно 

ТАСС 42 минуты назад
Власти Полтавы ответили на требование захватчика
Фото: Департамент уголовного розыска Украины
Захвативший заложника в Полтаве требует избежания наказания за содеянное, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь Нацполиции Полтавской области Роман Гришин.
"Основным требованием мужчины, взявшего заложника в Полтаве, является избежание уголовной ответственности. У него уже есть судимости", — сказал он.
Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что такое требование злоумышленника выполнено не будет.
"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно", — сказал он в эфире телеканала "Наш".
Синегубов сказал также, что переговоры продолжаются — террориста убеждают сдаться. В то же время, по его словам, "правоохранители готовы к силовому сценарию решения конфликта".
Глава области сказал также, что основной задачей силовиков было вывести человека, захватившего полицейского, из общественного места, чтобы не пострадали люди.
"Это удалось сделать, ему был предоставлен автомобиль", — сказал он.
Ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция Полтавы проводит спецоперацию в отношении гражданина, который взял в заложники начальника местного уголовного розыска. Перед этим у здания административного суда преступника пытались задержать работники угрозыска в связи с незаконным завладением транспортными средствами. Однако злоумышленник, имеющий при себе гранату РГД-5, захватил заложника.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Антон Геращенко , Роман Гришин , Полтава
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