Власти Полтавы ответили на требование захватчика

Захвативший заложника в Полтаве требует избежания наказания за содеянное, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь Нацполиции Полтавской области Роман Гришин

"Основным требованием мужчины, взявшего заложника в Полтаве, является избежание уголовной ответственности. У него уже есть судимости", — сказал он.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов заявил, что такое требование злоумышленника выполнено не будет.

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

Синегубов сказал также, что переговоры продолжаются — террориста убеждают сдаться. В то же время, по его словам, "правоохранители готовы к силовому сценарию решения конфликта".

Глава области сказал также, что основной задачей силовиков было вывести человека, захватившего полицейского, из общественного места, чтобы не пострадали люди.

"Это удалось сделать, ему был предоставлен автомобиль", — сказал он.