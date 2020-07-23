ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

Ранее сообщалось, что центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 5,5 года колонии общего режима
18-летнего жителя Башкирии Богдана Колодяжнова за участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»
(ИГ). Ученик 11-го класса вступил в группу, распространявшую идеи терроризма в одной из соцсетей. Следуя указанию руководства сообщества, он отправил скан паспорта и получил текст присяги террориста, который зачитал на видео. Ради шутки он отправил снятый ролик пяти одноклассникам, а через несколько дней вышел из группы, заблокировав ее участников.