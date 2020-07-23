Главное требование полтавского террориста Романа Скрипника — не сажать его в тюрьму. Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», 32-летний Скрипник, ветеран войны в Донбассе, ранее судимый за хранение и сбыт запрещенных веществ, угнал в Полтаве автомобиль, был в этом изобличен, взял в заложники полицейского, который пытался его задержать, и пригрозил подорвать гранатой себя и его.

Местная полиция вступила в переговоры с преступником. В ходе них он потребовал предоставить ему автомобиль и возможность уехать. Они были ему предоставлены с условием обмена заложника на полковника полиции. После этого Скрипник и его новый заложник уехали в направлении выезда из города в сторону Киева и покинули пределы Полтавы.

По данным Klymenko Time, главное требование, которое предъявил террорист, — не сажать его в тюрьму за угон автомобиля.

«Он, пожалуй, выбрал худший вариант добиться желаемого…» — отмечает телеграм-канал.