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В Полтаве мужчина, угрожающий взорвать гранату, взял в заложники полицейского 

Москва24 и ещё 30 35 минут назад
В Полтаве мужчина, который угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент уголовного розыска.
Злоумышленник вместе с начальником управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области уехал в сторону выезда из города на автомобиле, предоставленном правоохранителями.
Полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пыталась задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату у здания административного суда. Как говорится в сообщении департамента в Telegram, в заложниках у злоумышленника находился работник уголовного розыска, которого он позже поменял на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия. Спецоперация по задержанию продолжается.
Ранее в украинском Луцке неизвестный мужчина держал в заложниках пассажиров автобуса.
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Происшествия , Видео , В мире , Криминал , Украина , РИА Новости , Полтава
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