Отмечается, что украинские следователи подозревают Байдалу в совершении преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса страны о «незаконном обращении с оружием в составе группы лиц». На время расследования его поместили в следственный изолятор

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», представители МВД ДНР заявили, что Андрей Байдала, который на тот момент являлся агентом пятого департамента контрразведки СБУ, должен быть привлечен к ответственности за политические убийства на территории республики. О причастности "Шведа" к преступлениям якобы заявил один из задержанных диверсантов.

Экс-глава ДНР Александр Захарченко скончался, получив травмы, не совместимые с жизнью, в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке 31 августа 2018 года. В Украине тогда заявили, что руководитель республики погиб в результате внутренних криминальных разборок или по заказу российских властей.