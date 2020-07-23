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Задержан вероятный убийца Захарченко 

Павел Тиунов 17 минут назад
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего правоохранителя Андрея Байдалу, имеющего позывной «Швед», которого в ДНР называют организатором убийства экс-главы республики Александра Захарченко. Об этом представитель СБУ сообщил агентству UNN.
Отмечается, что украинские следователи подозревают Байдалу в совершении преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса страны о «незаконном обращении с оружием в составе группы лиц». На время расследования его поместили в следственный изолятор.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», представители МВД ДНР заявили, что Андрей Байдала, который на тот момент являлся агентом пятого департамента контрразведки СБУ, должен быть привлечен к ответственности за политические убийства на территории республики. О причастности "Шведа" к преступлениям якобы заявил один из задержанных диверсантов.
Экс-глава ДНР Александр Захарченко скончался, получив травмы, не совместимые с жизнью, в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке 31 августа 2018 года. В Украине тогда заявили, что руководитель республики погиб в результате внутренних криминальных разборок или по заказу российских властей.
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Происшествия , Видео , Александр Захарченко , СБУ , МВД , ФСИН
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